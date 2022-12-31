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NOD32 — антивирусная программа, разработанная словацкой компанией. Может использоваться на компьютерах и смартфона. NOD32 подходит для физических лиц и компаний. Антивирус создает комплексную защиту от разных типов киберугроз: "троянов", "червей", вирусов и других.
Преимущества NOD32
Программа минимально нагружает ресурсы компьютера. Особенно это актуально для маломощных машин. Компьютер можно использовать для повседневных задач и программы будут работать в привычном режиме. Скорость сканирования системы антивирусом останется высокой.
Другой плюс NOD32 — кроссплатформенность. Он подходит для большинства операционных систем — Linux, Windows, macOS, Android. Пользователи могут использовать привычный антивирус на разных устройствах.
Разработчики создали уникальную технологию выявления киберугроз — ThreatSense. Программа отслеживает и выявляет потенциальные угрозы и проверяет их. Если файл подозрительный, то NOD32 предупреждает пользователя и блокирует объект.
Еще один плюс антивируса — простой интерфейс. Даже новичок легко в нем разберется и настроит программу. NOD32 просто адаптировать под индивидуальные потребности.
Оценить антивирус можно скачав и установив пробную версию. Она обладает полным набором функций, что и платная версия. Срок действия — 30 дней. После окончания действия пробной версии можно купить ключ активации. Он дает доступ к NOD32 на год. Это легальный и надежный способ получения полной версии антивируса.