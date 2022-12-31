Свежие ключи для ESET NOD32 от



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JBP8-XFSB-9M4J-9S66-HSED

DKHH-XTHP-MVMC-JME5-9FN4

6DVP-XMMB-522A-295S-DRE3

DWKT-X5P3-3EVH-XUAX-DXE7

GKK8-XHHJ-D9PB-5UD9-7C3D

VHN9-X8US-F2UH-PVPE-E33A

FEGF-XV26-JS4E-HMC7-HKXE

JADK-XA2M-8DUR-K9NK-MTCP

8SJ9-XBR5-CCE8-E4V3-9PWP

MTGN-XBG9-D5TD-TE8U-GBAF

2EU6-XX78-CGN5-5XFH-WVW3

C9T3-X9B5-WTU3-MGG6-N5B8

E4FC-X3WN-D5S2-WE9A-ST8N

C4PT-XDXK-BKWS-226X-G257

AT5B-XC37-NF3J-C4WT-SM7D

8KAR-XNV6-N4B3-T876-U66E

EJNW-XE6S-7W7D-W57X-B9FH 8WMP-XAD9-RNDU-4TVS-S4E2

MTJR-XTEM-C56M-S6TT-MMRE

ACUJ-XWBB-NTCS-ABNX-9FD4

2C4X-XJRA-USM4-PSEW-PNHJ

NJNX-XD9R-8NPC-NC8D-JCDT

VGUF-X76C-2END-VDN5-JWPB

NPKG-X7N6-RWXK-D84X-92U4

T6EN-XXB7-KHHC-NBBT-MD7B

A73D-XXJT-CATM-3CHD-4HFW

EHKE-XSD3-8GJA-HENH-NJN8

PMXJ-X4GA-JG6S-AP2U-WNSG

DJK9-X8CU-CGCS-F6NP-W5WG

ED3V-XPRM-WXVX-8FWP-H5KG

X8P4-X6EV-TA5P-DTA9-E26E

GKVC-XSP8-56RT-F7EV-2DKF

TMN9-XSSX-WUFJ-XGP5-JKCM

AX7P-XBD7-NCFX-GJEC-N4H9

✅ESET NOD32 INTERNET SECURITY

NOD32 — антивирусная программа, разработанная словацкой компанией. Может использоваться на компьютерах и смартфона. NOD32 подходит для физических лиц и компаний. Антивирус создает комплексную защиту от разных типов киберугроз: "троянов", "червей", вирусов и других.

Преимущества NOD32

Программа минимально нагружает ресурсы компьютера. Особенно это актуально для маломощных машин. Компьютер можно использовать для повседневных задач и программы будут работать в привычном режиме. Скорость сканирования системы антивирусом останется высокой.

Другой плюс NOD32 — кроссплатформенность. Он подходит для большинства операционных систем — Linux, Windows, macOS, Android. Пользователи могут использовать привычный антивирус на разных устройствах.

Разработчики создали уникальную технологию выявления киберугроз — ThreatSense. Программа отслеживает и выявляет потенциальные угрозы и проверяет их. Если файл подозрительный, то NOD32 предупреждает пользователя и блокирует объект.

Еще один плюс антивируса — простой интерфейс. Даже новичок легко в нем разберется и настроит программу. NOD32 просто адаптировать под индивидуальные потребности.

Оценить антивирус можно скачав и установив пробную версию. Она обладает полным набором функций, что и платная версия. Срок действия — 30 дней. После окончания действия пробной версии можно купить ключ активации. Он дает доступ к NOD32 на год. Это легальный и надежный способ получения полной версии антивируса.